Corona virüs salgını sonrası herkes grip aşısı ile ilgili kararı bekliyordu.Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi belli oldu! Grip aşısının fiyatı açıklandı...
Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi belli oldu! Grip aşısının fiyatı açıklandı...
21 Ekim 2020 Çarşamba - 12:38 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 12:45
Milyonlarca kişi bekliyordu ve grip aşısı alabileceklerin listesi belli oldu. Grip aşısı listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da 72,64 lira olarak belirlendi.
- Maskesiz görüldü: İnsanlara yaklaşmıyorum!
- Kanun teklifi düzenlendi! Vergi alınmayacak, 3 ay...
- Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi belli oldu! Grip aşısının fiyatı açıklandı...
- EYT'lilere kötü haber! Emekli aylığı...
- NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması! Doğu Akdeniz'de...
- Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı