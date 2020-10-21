Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi belli oldu! Grip aşısının fiyatı açıklandı...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve grip aşısı alabileceklerin listesi belli oldu. Grip aşısı listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da 72,64 lira olarak belirlendi.

Corona virüs salgını sonrası herkes grip aşısı ile ilgili kararı bekliyordu.Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu. Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu.