Grip aşısı gelecek mi? Grip aşısı kimlere yapılır? Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. Bakan Koca, toplantının ardından İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Grip aşısı açıklamalarının ardından pek çok kişi de internette grip aşısı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Grip aşısı kimlere yapılır? e-Nabız'dan aşı sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve grip aşısı hakkında bilmeniz gerekenler...

Koronavirüs Bilim toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin grip aşısı ile ilgili sorularını da yanıtladı. Türkiye'ye sınırlı sayıda getirilen grip aşısının öncelikli olarak risk gruplarına yapılması ile ilgili durumu da değerlendiren Bakan Koca, "Bu konu son dönem çok işlenen bir konu oldu. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. Bizde 1 milyon 350 bin sipariş vermiştik.

Grip aşısı bir sonraki yılın aşısı, bir yıl önceden sipariş edilir. Dünyada aşı arzı %20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz." dedi.

1 milyon 350 bin sipariş verdiklerini açıklayan Bakan Koca, "Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiği söylenir. Mesela Almanya : 26 milyon. Ama geçen yıl Almanya'nın yaptırdığı aşı 21 milyon. Yani %30'u geçmiyor. İngiltere 30 milyon bu yıl temin etti. Ama geçen yıl İngiltere'nin temin ettiği aşı 25 milyon. Oran olarak %20. Biz 2.2 milyon temin ettik. Şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz. Diğer ülkeler en fazla %30 artış şeklinde oldu. TEB ile ilgili söylediğiniz, ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi, çok net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili firmalarla başından beri görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Ama ortada olmayan bir aşıyı pazarlamasınlar. Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin. Emin olun, parasına da bakmıyoruz" dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ ATEŞ KARA'NIN AÇIKLAMALARI

Grip aşısı konusunda değerlendirmelerden bulunan Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da, "Grip aşısının üretimi genellikle eylül-ekim ayında planlanır. Aralık-ocak aylarında DSÖ ve ABD 'nin ağırlıklı olarak belirlemesiyle hangi suçların olacağı öne çıkar. Ocak ayı gibi, en geç şubatta o suçlar firmalara teslim edilir. Geçen sene de, bu sene de tespitte gecikme oldu." diye konuştu.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIR?

Grip aşısı öncelikle Sağlık Bakanlığı ’nın belirlediği risk grubundakilere yapılacak. Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, e-Nabız’a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor.

Bakanlık tarafından 65 yaş üstü, kalp damar hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi gören ve organ yetmezliği bulunan riskli kişiler önceliklerine göre sınıflandırıldı.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

e-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.