Corona virüs salgınının devam etmesi ve yaklaşan kış mevsimi ile birlikte grip aşısı da gündemden düşmüyor. Kış öncesinde grip aşısı arayan insanlar ezcanelere akın etmeye başladı. Haftalar öncesinde eczanelerde liste oluşturan vatandaşlara da uyarı Sağlık Bakanı'ndan geldi. Kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, "Grip aşısı ile ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor" dedi. Peki, Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı nerede yapılır? İşte Grip aşısı ile ilgili son gelişmeler...

Ekim ayındayız, gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Corona virüs salgını devam ederken yaklaşan kış öncesinde pek çok kişi grip aşısı yaptırmak için haftalardır eczanelere yolunu tutuyordu. Piyasada grip aşısı yoktu. Ancak, 15 Ekim itibariyle grip aşısı geldi. Şimdi de en çok tartışılan konuların başında grip aşısının kimlere yapılacağı ve yetip yetmeyeceği. Grip aşısını ile ilgili riskli grupların tespitinin yapıldığını belirten Bakan Fahrettin Koca, "Grip aşısı ile ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor" dedi. Peki, Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar? Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı nerede yapılır? İşte Grip aşısı ile ilgili son gelişmeler...

Her kış, grip virüsü ülke genelindeki pek çok kişide grip salgınlarına neden oluyor. Bu yıl, aynı zamanda meydana gelen corona virüs salgını nedeniyle grip mevsimi daha ağır geçebilir. Hem salgının devam etmesi hem de kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi de grip aşısı için eczanelerin yolunu tutuyor. Uzmanların özellikle kronik hastaların grip aşısını yaptırmaları halinde corona virüsü daha hafif atlatabileceğine yönelik açıklamaları önlem almak isteyenleri günler öncesinden ezcanelere yönetti. Haftalar öncesinde eczanelerde liste oluşturan vatandaşlar, aşının gelmesiyle birlikte aşılarını yaptırmak istiyor.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporunu işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 gün önce 12 Ekim'de 'Grip Güncelleme Raporu'nu yayımladı. Bu raporda grip mevsimini yaşamış olan Güney yarım kürede, Avustralya Yeni Zelanda , Orta ve Güney Amerika gibi yerlerde bu yıl bu enfeksiyonun çok seyrek görüldüğü bildirilmektedir. DSÖ, grip vakalarının azalmasını maske, sosyal mesafe ve el hijyenine bağlamaktadır. Yapılan bazı araştırmalar koronavirüs tedbirlerinin grip ve benzeri bazı enfeksiyonların yüzde 35 civarında, diğer bazı araştırmalarsa en az yarı yarıya azalttığını ortaya koymaktadır. Ekim ayındayız, gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Koronavirüse karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacak. Tedbirlere uyarsak 2 hastalıktan birden korunmuş olacağız. 2 ayrı virüse karşı tedbir aynıdır. Altını çizmek isterim ki grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Kronik karaciğer, kronik akciğer, kalp, hipertansiyon, diyabet gibi hastalığı olan vücut direnci düşük kişiler gribal enfeksiyonlar sonucunda hayatını kaybedebilmektedir. Buna rağmen genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Şimdi bu hastalığa karşı koronavirüs tedbirlerine uyarak ciddi bir başarı elde edebiliriz. 2 hastalığı birden geriletebiliriz"

"GRİP AŞISI İLE İLGİLİ YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTURULUYOR"

Koca, Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısının getirileceği iddiası ile ilgili yanlış bir algı oluşturulduğunu kaydetti. Dünyada grip aşının arzı ve üretiminde yüzde 20 artış olduğunu kaydeden Bakan Koca, risk grubundaki kişilerin grip aşısı olması gerektiğine işaret ederek, "Bize şu an denildiği şekliyle 1,5 milyon aşı gelmeyecek. Geçen yıl 1 milyon 350 bin aşı gelmişti. Bu yıl daha fazla aşımız olacak. Ama biz bu aşıyı daha da artırma gayreti içerisindeyiz" dedi.

GRİP AŞISI GELDİ Mİ? GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, "Özellikle grip aşısı ile ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Yani bu dönemde herkesin neredeyse grip aşısı yaptırması gerektiği ile ilgili yanlış bir kanaat var. Dünyada grip aşısının arzında, üretiminde toplamda yüzde 20 oranında artış oldu. Grip aşısını özellikle riskli kişilere, öncelikli kişilere, koronavirüs bulaştığında daha riskli olabilecek risk grubunu tespit ederek öncelikle başlıyoruz. Grip aşısı Türkiye'ye geldi ve bu riskli grubu tespit ediyoruz, zannediyorum önümüzdeki günler uygulamasına da geçilmiş olacak."

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir.

Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kimlerin aşı yaptırması gerektiğini bildirmişti.

“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;65 yaş ve üzerindekiler

Kronik böbrek yetmezliği olanlar

Kalp damar sistemi hastaları

Şeker hastaları Hamileler

Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.