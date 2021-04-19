Gri pasaport soruşturmasında yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı 6 belediyenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına bazı kişileri gönderdiğinin tespit edildiğini, bununla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlık Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.