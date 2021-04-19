Gri pasaport nedir? Gri pasaport (Hizmet pasaportu) kimlere verilir, süresi?

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkmalarına yönelik başlatılan soruşturmanın genişletildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir" dendi.

Söz konusu olaylarla ilgili bakanlık tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ifade eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu."

GRİ PASAPORT NEDİR?

Gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilirken, Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

HİZMET PASAPORTU KİMLERE VERİLİR?

Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.

Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,

Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,

Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

HİZMET PASAPORTUNUN SÜRESİ

Hizmet pasaportunun süresi, görev süresini kapsayacak şekilde olmak üzere düzenlenir. Gri pasaportu olanlar, hizmeti süresini sona erdikten sonra bu pasaportu kullanamazlar. Gri pasaport, çoğunlukla 5 yıllık olarak çıkarılır ve göreve çıkılacak ülkenin vizesini de kapsar. Görev bittikten sonra ise pasaport, alınan kuruma geri verilir. Kurum da il nüfus müdürlüğüne pasaportu teslim eder.

HİZMET PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet pasaportu başvurusunda bulunacak kişiler için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Pasaport talep işleminde bulunacaklar, bu belgeleri tamamlayarak pasaportlarını temin edebilirler.

Hizmet pasaportu talep formu

Nüfus cüzdanı aslı (Fotokopisini de yanınızda bulundurabilirsiniz.)

Önceki pasaportlarınızın aslı

2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport defter bedeli dekontu

Reşit olmayan veya engelli kişiler için muvafakatname

Öğrenciler için öğrenim belgesi

Sağlık kurulu raporu