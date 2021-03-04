Bir turizm şirketi, özellikle küçük ilçe belediyelerine giderek, tüm masrafları kendine ait olan bir kültür projesi sundu. Çete, belediyelerden aldıkları gri hizmet pasaport ile yurtdışına çıkardıkları onlarca kişiyi Türkiye’ye geri getirmedi. Bu işten binlerce lira para kazandılar.

Belediyeleri sahte projelerle ikna edip encümen kararı aldıran ve inandırıcılığı artırmak için belediye çalışanlarından bazılarını da yurt dışındaki kültürel etkinliklerine davet eden turizm şirketi birçok insanı bu yolla yurt dışına kaçırdı. Ve kaçak olarak çalışmalarını sağladı.

Gri pasaportla yurtdışına çıkanlardan ülkeye sadece belediye çalışanları döndü. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.Gri pasaport çetesi çökertildi!

Belediyeleri ‘kültür turu’ projesi adı altında kandırıp gri pasaport çıkartan ve insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Gri pasaport operasyonun tüm detaylarına CNN TÜRK ulaştı.

Bir turizm şirketi, özellikle küçük ilçe belediyelerine giderek, tüm masrafları kendine ait olan bir kültür projesi sundu. Çete, belediyelerden aldıkları gri hizmet pasaport ile yurtdışına çıkardıkları onlarca kişiyi Türkiye’ye geri getirmedi. Bu işten binlerce lira para kazandılar.

Belediyeleri sahte projelerle ikna edip encümen kararı aldıran ve inandırıcılığı artırmak için belediye çalışanlarından bazılarını da yurt dışındaki kültürel etkinliklerine davet eden turizm şirketi birçok insanı bu yolla yurt dışına kaçırdı. Ve kaçak olarak çalışmalarını sağladı.

Gri pasaportla yurtdışına çıkanlardan ülkeye sadece belediye çalışanları döndü. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.