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Gri listedeki terörist İbrahim Çelik etkisiz hale getirildi

DHA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 18:09

İçişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Mahir- Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğunu açıkladı.


Gri kategoride aranan terörist Lice'de etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen 3 Haziran'da Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice kırsalında  yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin  'Mahir-Hamza-Andok-Amed' kod adlı İbrahim Çelik olduğu bildirildi. Çelik'in terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı kaydedildi.
 
Bakanlık daha önce, aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Zinar' kod adlı Yusuf Kayran ve 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya olduğunu açıklamıştı.

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