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Gri listedeki terörist Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi

11 Haziran 2019 Salı - 13:41 | Son Güncelleme : 11 06 2019 - 14:29

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 'Rızgar Torhildan' kod adlı teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Diyarbakır'ın Lice kırsalında yürüttüğü operasyonlar sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına  yapılan operasyonda  etkisiz hale getirilen 5 teröristten  birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi. 
 
Etksiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.
 
Dıyarbakır Lice kırsalındaki opersayonda  gri kategoride yer alan  Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce  tespit edilmişti. Böylelikle  03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında  etkisiz hale getirilen  Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan  terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.
 

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