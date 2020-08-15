Gri listede aranan terörist Sultan Oruç Bitlis'te öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Teröristin; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.
Öte yandan Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.