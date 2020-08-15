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Gri listede aranan terörist Sultan Oruç Bitlis'te öldürüldü!

DHA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 12:31

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.


İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda,  etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Teröristin; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.
 
Öte yandan  Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü  tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı  bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü  tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına  izin vermeyeceği vurgulandı.
 

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Bitlis Sultan Oruç operasyon
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