03 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2170 0.14
USD 6,9790 0.02 ALTIN 442,880 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gri listede aranan terörist Seyithan Acay öldürüldü!

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 12:50

MİT'in 30 Temmuz'da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK/KCK'lıdan birinin, "gri liste"de aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi.


MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz  hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar  arasında bulunan  "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.  Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı,  2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar  bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
 

ETİKETLER

MİT Seyithan Acay Operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.