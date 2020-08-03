MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi. Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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- Gri listede aranan terörist Seyithan Acay öldürüldü!
Gri listede aranan terörist Seyithan Acay öldürüldü!
AA | 03 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:40 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 12:50