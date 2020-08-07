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Gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı

AA |  07 Ağustos 2020 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 11:29

Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şubesi ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin  önlenmesi, tespit ve deşifresi amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.
 
Ekiplerce, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde dün gri  listedeki teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör  örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan,  El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu  gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır."
 
  
 

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