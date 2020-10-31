Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca işbirliği içinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısının 186'ya yükseldiği kaydedildi.
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Gri kategorideki terörist, ikna yoluyla teslim oldu
AA | 31 Ekim 2020 Cumartesi - 9:26 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 9:30