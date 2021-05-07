Green card sonuçları! 2021 Green card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green card başvuru sonucu öğrenme

Amerika'da süresiz ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için her yıl milyonlarca kişi Green Card başvurusu yapıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar gözlerini green card başvuru sonuçlarına çevirdi. Green card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green card başvuru sonucu öğrenme
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GreenCard 2021 çekiliş sonuçları 8 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA LİNKİ
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.