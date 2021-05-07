Green card sonuçları! 2021 Green card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green card başvuru sonucu öğrenme

Green card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ömür boyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak için en lise mezunu 18 yaşından büyük kişiler green card başvurusu yaptıktan sonra merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Green Card çekiliş sonuçları sorgulaması başladı. Peki, Green card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green card başvuru sonuçları hakkında merak edilenler…

Amerika'da süresiz ikamet ve çalışma hakkına sahip olmak için her yıl milyonlarca kişi Green Card başvurusu yapıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar gözlerini green card başvuru sonuçlarına çevirdi. Green card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green card başvuru sonucu öğrenme

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GreenCard 2021 çekiliş sonuçları 8 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA LİNKİ

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.