Tiroitlerin fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavisi için ise uygulanabilecek olan çeşitli yöntemlerin olduğu bilinmektedir. Kanda bulunan tiroid hormonlarının seviyesini düşürmek için kullanılan ilaçlar tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Graves hastalığı aynı zamanda zehirli guatr olarak da bilinmekte olan bir hastalıktır. Graves hastalığının hipertiroidizme neden olan bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu da bilinmektedir. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde vücudun aşırı derecede tiroid hormonu salgıladığı bilinmektedir. Tiroid hormonu olarak bilinen tiroksinin vücutta aşırı üretilmesine bağlı olarak graves hastalığı meydana gelmektedir.

Graves Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Graves hastalığı yaygın olarak rastlanılan tiroid bezi hastalıkları arasında yer almaktadır. Tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak görülen yaygın belirtileri bulunmaktadır. Çarpıntı, guatr, yüksek tansiyon, uykusuzluk, adet düzensizliği, sinirlilik, parlak ışığa duyarlılık, terleme, huzursuzluk, sıcağa karşı tahammülsüz davranma, kilo kaybı, gözlerde büyüme, sürekli devam eden ishal, ellerde titreme, saçlarda incelme ve dökülme, derinin incelmesi ve sıcak deri graves hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır.

Graves Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hipertiroidi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık türüdür. Tedavi edilmemesi durumunda kardiyomyopati olarak da bilinen ve kalp kasında meydana gelen bir hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Tedavi edilmemesi durumunda kalbin çok hızlı atmasına sebep olarak, kalp yetmezliğine sebep olduğu bilinmektedir. Tedavi edilmezse daha fazla ilerlemesine sebep olmaktadır.

Graves Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Tiroitlerin fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavisi için ise uygulanabilecek olan çeşitli yöntemlerin olduğu bilinmektedir. Kanda bulunan tiroid hormonlarının seviyesini düşürmek için kullanılan ilaçlar tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tiroid hormonlarının üretimini yavaşlatmak için uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi de iyot tedavisi olarak ifade edilebilir. Son olarak ise tiroidin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için cerrahi operasyon yapılması da gerekebilir.

Graves Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur?

Greves hastalığından şüphelenen kişilerin öncelikli olarak randevu alarak şikayetlerini doktora anlatması gerekmektedir. Sonrasında ise yapılacak olan fiziki muayene sonrasında doktorun isteyeceği bir takım tetkikler sonrasında graves hastalığı tanısının konulması mümkün olmaktadır. Graves hastalığının tanısının konulması için uygulanan iki farklı tetkik bulunmaktadır.

Hipertiriodi varlığını kan testi yaptırarak öğrenmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda tiroidin yapısının ve büyüklüğünün değişimlerini ayrıntılı bir şekilde görebileceği tiroid ultrosonu da tanı konulması için kullanılmaktadır.