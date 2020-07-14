Grant Imahara neden öldü? 49 yaşındaki sonucu Grant Imahara kimdir?

Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve televizyon sunucusu Grant Imahara, hayatını kaybetti. Grant Imahara, Kari Byron, Tory Belleci, Jamie Hyneman ve Adam Savage ile MythBusters programlarının sunuculuğunu yapan Grant Imahara 49 yaşında hayatını kaybetti. Grant Imahara neden öldü? Grant Imahara kimdir?

Imahara'nın vefatını ilk olarak The Hollywood Reporter duyurdu. Ardından Discovery Channel açıklama yaptı ve Imahara'nın muhteşem bir insan ve Discovery Channel Ailesi'nin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek acı haberini doğruladı. Grant Imahara kimdir? Grant Imahara neden öldü?

GRANT IMAHARA NEDEN ÖLDÜ?

49 yaşındaki sunucunun ölüm nedeni resmi olarak açıklanmasa da beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetiği söyleniyor.

GRANT İMAHARA KİMDİR?

1970 yılında Japon asıllı bir ailenin çocuğu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Üniversitenin elektronik mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı üniversitede görsel efekt uzmanlığı sertifikasınıda aldı. Görsel Efekt uzmanı olarak Star Wars Episode (Serisi) Terminatör ve Matrix Revolutions filmlerinde çalıştı. Grant Imahara, Kari Byron, Tory Belleci, Jamie Hyneman ve Adam Savage ile MythBusters programlarının sunuculuğunu yapar İmahara, STRA Uluslararası En İyi Kişilik veya Oyuncu Ödülü, Shorty Bilim Ödülü kazandı. Kickin' Bot: An Illustrated Guide to Building Combat Robots isimli bir kitabı olan Grant Imahara, White Rabbit Project ile tanınıyordu.