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Gramı altınla yarışıyor! Görücüye çıktı, araba fiyatına satıldı...
Şanlıurfa’da bir araya gelen tespih koleksiyoncuları en nadide tespihlerini görücüye çıkardı. Gramı altınla yarışan tespihler binlerce liraya alıcı bulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan bir tespih, 108 bin liraya satıldı.
Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkardı.