Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!

Altın fiyatlarında devam eden düşüş ile birlikte yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Şubat güncel ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında son haftalarda görülen aşığı yönlü hareket devam ederken yatırımcı 'Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi?' sorularını araştırıyor. Analistleri, altın ile ilgili bir süre daha dolar endeksi (DXY) de altın açısından frenleyici bir etkiye neden olabilir yorumlarını yapıyor. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Şubat güncel ve canlı altın fiyatları...

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 678,00 liradan alınıyor, 693,00 liradan satılıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 678 liradan alınıyor, 693 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.352,00 liradan alınıyor, 1.387,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.811,00 liradan alınıyor, 2.854,00 liradan satılıyor.

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ALTIN YORUMLARI

Küresel piyasalar bir Reddit çılgınlığı etkisi yaşadı, ancak küçük yatırımcının beraber hareket ettiği alanlardan biri olan gümüşün rallisine altın ve diğer değerli metaller katkı sağlamadığı ve iştirak edemediği gibi, aslında dünden belli olan bir şekilde bu ütopik durumun da devamlılık sağlamayacağı belli oldu. O yüzden gümüş, daha normal bir fiyatta… Altın ise alıştığımız bant içinde hareketine devam ediyor.

1870 dolar bandı yakınında teyit edici bir kırılma gerçekleştiremediği için, yönü tam olarak yukarı diyemeyiz. Dolar endeksi (DXY) de altın açısından frenleyici bir etkiye neden olabilir. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir.

ETF’lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Kayda değer bir yatırım perspektifi oluşturmak için piyasa dinamiklerini Reddit’ten bağımsız değerlendirmek lazım.