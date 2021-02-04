Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!

Altın fiyatları yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında son haftalarda görülen aşığı yönlü hareket devam ederken yatırımcı 'Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi?' sorularını araştırıyor. Analistleri, altın ile ilgili bir süre daha dolar endeksi (DXY) de altın açısından frenleyici bir etkiye neden olabilir yorumlarını yapıyor. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Şubat güncel ve canlı altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 684,00 lira, Cumhuriyet altını 2.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 421,70 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 678,00 liradan alınıyor, 693,00 liradan satılıyor.
BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 420,18 liradan alınıyor, 420,27 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 678 liradan alınıyor, 693 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.352,00 liradan alınıyor, 1.387,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.811,00 liradan alınıyor, 2.854,00 liradan satılıyor.
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ALTIN YORUMLARI
Enver Erkan – Ekonomist
Küresel piyasalar bir Reddit çılgınlığı etkisi yaşadı, ancak küçük yatırımcının beraber hareket ettiği alanlardan biri olan gümüşün rallisine altın ve diğer değerli metaller katkı sağlamadığı ve iştirak edemediği gibi, aslında dünden belli olan bir şekilde bu ütopik durumun da devamlılık sağlamayacağı belli oldu. O yüzden gümüş, daha normal bir fiyatta… Altın ise alıştığımız bant içinde hareketine devam ediyor.
1870 dolar bandı yakınında teyit edici bir kırılma gerçekleştiremediği için, yönü tam olarak yukarı diyemeyiz. Dolar endeksi (DXY) de altın açısından frenleyici bir etkiye neden olabilir. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir.
ETF’lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Kayda değer bir yatırım perspektifi oluşturmak için piyasa dinamiklerini Reddit’ten bağımsız değerlendirmek lazım.
ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde şu ifadeler kullanıldı: 2075'den gelen downtrend çizgisinin son günlerde test edildiğinden ancak yukarı yönde kırılamadığından bahsetmiştik. Bu downtrendin altında kalınmaya devam etmesi, sarı metal üzerindeki baskıyı arttırdı. Özellikle dolar endeksinin güçlü kalıyor olması altının Asya seansında 1823'ün altına geri çekilmesine sebep oldu. Olası geri çekilmelerde ilk destek 1805 seviyesidir. 2075'Den gelen downtrendin altında kalındıkça olası ataklar tepki alımı olarak değerlendirilebilir.
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanan dolara bağlı olarak100 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan sarı metalde satış baskısı devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam verisi 49 binlik değişim beklentisinin üzerinde 174 bin artış gösterdi. Beklentinin üzerinde açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam verisi sonrasında Ons'daki satış baskısı devam edebilir. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1820 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons Altın'da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1827, 1835 ve 1842 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1820, 1812 ve 1805 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. "
İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1863 seviyelerinde başlayan ve toparlanma hareketleri sergilemeye çalışan altın fiyatlarında haftanın ilk gününde 1871 seviyeleri görülse de, bu seviyelerden itibaren aşağı yönlü sert hareketlenmeler görülüyor. Bu hareketler ile 1820 seviyeleri test edilirken, yaklaşık olarak son iki haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar yaşanıyor. Dolar endeksinin bu haftaki performansına baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 0.75 değer kazanımı yaşadığı görülüyor. Doların toparlanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer yandan mali teşvik paketi konusunda ABD’de halen belirsizlikler sürüyor ve bu konunun uzaması da altını baskılıyor. Piyasalar dün ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisini takip etti. Gelen veriye beklentilerin üzerinde geldi ve Ocak ayında 174 bin artış yaşandı. Veri sonrasında gözler yarın yine Amerika’dan açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. FED’in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır. Yeni günde ise ABD’den 16:30’da gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1832.51 – 1854.58 – 1875.05 seviyeleri direnç noktaları olarak 1816.90 – 1800.02 – 1787.44 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir."