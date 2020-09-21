Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Eylül altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı. Uzmanlar, sarı metalin güvenli varlık olarak değer görmeye devam ettiğini söylüyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Eylül güncel altın fiyatları...

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı. Gram altının fiyatı 475 TL seviyesine çıkarken ons altın sabah saatlerinde 1952 dolar ı gördü. Piyasalar corona virüs vaka sayısında küresel bazda yaşanan artış takip ediliyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Eylül güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Işık Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz Cuma gününü kısmen alıcılı kapatan değerli metalde, yeni haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü ataklar görmekteyiz.

Şu an için 1953 dolar civarındaki emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1956, 1966, 1970 ve 1976 Dolar seviyelerini takipte olacağız.

Öte yandan, gün içerinde yeniden satıcılı işlemler oluşması halinde ise 1947, 1939, 1932,1925 ve 1912 destek noktaları bir kez daha sırasıyla izlemeye alınabilir.

IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şöyle denildi: Sarı metal, daralan üçgen yapısı içerisinde sıkışmaya devam ediyor.

Yukarıda 1960, aşağıda ise 1926 seviyeleri ana bölgeler olarak takip edilebilir.

Günlük RSI(14) indikatörü, 50 seviyesinin üzerinde kalıcılık gösteriyor ancak 50 seviyesine de çok yakın. Olası bir aşağı kırılımda sarı metalde negatif görüntü oluşabilir.

Fiyat hareketleri sıkışırken, üçgeni hangi tarafa kıracağını dikkatle takip etmek gerekecek.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

475,65 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 475,73 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 200 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 138 liradan alınan tam altın 3 bin 216 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.516 liradan alınan yarım altın 1.555 liradan ve 760 liradan alınan çeyrek altın 777 liradan satılıyor.