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Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları!

22 Ocak 2021 Cuma - 9:21 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 9:21

Merkez Bankası dün faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları günü azalışla tamamlamıştı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününde yatırımcı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları...


Merkez Bankası faiz kararının ardından dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde  0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı. Yatırımcı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederken haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son durumu araştırıyor. Peki, Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları...
 
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
441,63 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 441,71 liradan, 2 bin 930 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 975 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 916 liradan alınan tam altın 2 bin 992 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.409 liradan alınan yarım altın 1.447 liradan ve 707 liradan alınan çeyrek altın 723 liradan satılıyor.
 

 

Altın

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

441,63

441,71

 

 

 

Çeyrek Altın

707,04

723,73

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.930,00

2.975,00

 

 

 

Tam Altın

2.916,54

2.992,30

 

 

 

Yarım Altın

1.409,66

1.447,46

 

 

 

Ons Altın

1.862

1.862

 

 

 

Has Altın

441,62

441,73

 

 

 

22 Ayar Bilezik

403,01

403,69

 

 

 

Altın KG (Dolar)

59.591

59.604

 

 

 

Altın KG (Euro)

72.571

72.587

 

 

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