Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları!

Merkez Bankası faiz kararının ardından dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı. Yatırımcı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederken haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son durumu araştırıyor. Peki, Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
441,63 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 441,71 liradan, 2 bin 930 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 975 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
2 bin 916 liradan alınan tam altın 2 bin 992 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.409 liradan alınan yarım altın 1.447 liradan ve 707 liradan alınan çeyrek altın 723 liradan satılıyor.
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
441,63
441,71
Çeyrek Altın
707,04
723,73
Cumhuriyet Altını
2.930,00
2.975,00
Tam Altın
2.916,54
2.992,30
Yarım Altın
1.409,66
1.447,46
Ons Altın
1.862
1.862
Has Altın
441,62
441,73
22 Ayar Bilezik
403,01
403,69
Altın KG (Dolar)
59.591
59.604
Altın KG (Euro)
72.571
72.587
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