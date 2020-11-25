Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları!

Koronavirüs aşısında yaşanan gelişmeler ve ABD’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması piyasalara pozitif yansıdı. ABD kanadında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve geçiş süreci Donald Trump’ın da onayıyla resmi olarak başladı. Piyasalar ABD'de eski Fed Başkanı Yellen’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelebileceği ihtimalini pozitif karşıladı. Ons altında dün 1807 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yatırımcı küresel gelişmeleri takip ederken altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Gram altın ise bu sabah güne 463 TL seviyesinde başladı. Altın fiyatlarında anlık dalgalanmalar etkili oluyor. Analistler altında direnç seviyelerinin ve ABD kanadından gelecek ekonomik gelişmelerin takip edileceğini söylüyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi? Altın fiyatları ne olur? İşte Canlı altın fiyatları ve son dakika altın yorumları!

Küresel bazda gelen iyimser haberler altın fiyatları üzerinde jsert baskı oluşturuyor. Altında bu sabah tan itibaren aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. ABD seçimlerindeki belirsizliği ortadan kalkması ve koronavirüs aşı haberleri ile gelen iyimserlik piyasalara pozitif yansıyor. Piyasalar ABD'de eski Fed Başkanı Yellen’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelebileceği ihtimalini de pozitif karşıladı. Tüm bunlara rağmen altında aşağı yönlü hareketleri tetikliyor. Piyasalar gün içinde ABD'den gelecek ekonomik veri akışını takip edecek. Peki, Altın yükselir mi? Altın fiyatları ne olur? İşte canlı altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın yorumları...

ALTINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN NE KADAR?

462,87 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 462,98 liradan, 3 bin 86 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 132 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 64 liradan alınan tam altın 3 bin 143 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.481 liradan alınan yarım altın 1.520 liradan ve 742 liradan alınan çeyrek altın 760 liradan satılıyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ? İŞTE ALTIN YORUMLARI

İnfo Yatırım FX Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Küresel bazda gelen iyimser haberler altın fiyatları üzerinde sert baskılar oluşturuyor ve altında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Art arda Kovid19 aşı çalışmaları hakkında gelen iyimser haberler ile fiyatlar baskılanmıştı.

Bununla birlikte ABD kanadında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve geçiş süreci Donald Trump’ın da onayıyla resmi olarak başladı.

Ek olarak Biden’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Fed eski Başkanı Yellen’ı düşündüğü kulislerde dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Piyasalar Yellen’ın gelebileceği ihtimalini bile pozitif karşılıyor. Tüm bunlar ışığında oluşan iyimser hava aşağı yönlü hareketleri tetikliyor. Öyle ki hafta başından bu güne baktığımızda ons altında yaklaşık olarak %4 dolaylarında değer kayıpları yaşandığı görülüyor.

Bu hareketlenmeler ile birlikte 1800 dolar civarlarında fiyatlamalar yaşayan altın yaklaşık olarak son 4 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

Piyasalar gün içerisinde ABD kanadından gelecek olan ekonomik veri akışını takip edecek. TSİ 16:30’da büyüme ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek."

ALTINDA SATIŞ DALGASI BAŞLADI

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1800'ün hemen üzerinde Ons altın forex piyasasında bu sabah 1805 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Aşı gelişmeleri ve ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı.

Güvenli limanlarda satış derinleşirken ABD'de endeksler dünü yükselişle kapattı. Dow Jones dün tarihi zirvesini gördü. 1850 seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla ons altında satış dalgası başlarken, olumlu gelişmeler devam ettikçe satışları sürmesi, 1700'lü seviyelere dönülmesi beklenebilir.

Bugün ABD'den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. 3. çeyrek büyüme, kişisel tüketim, kişisel gelir, haftalık işsizlik başvuruları ve son olarak son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları izlenecek.

Verilerin olumlu gelmesi halinde risk iştahında yükselişin sürmesi ve ons altında zayıflama kaydedilebilir. Piyasalar ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmelerine odaklanmaya devam edecek.

ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ

Teknik Analiz: Teknik görünümü giderek zayıflayan ons altın düşüşünü 3. güne taşıyor. Değerli metal 1850 kritik seviyesinin altına gerilemesinin hemen ardından 1800 psikolojik sınırının da hemen üzerinde bulunuyor.

Bu seviyenin de altına sarkma halinde görünüm giderek kırılganlaşabilir. Satışların devamı halinde 1790 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1848 seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyoruz.