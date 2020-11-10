Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 10 Kasım 2020! Altın yükselir mi, uzmanlar ne diyor? Altın fiyatlarında 'aşı' haberinin etkisi ne oldu?

Altın fiyatlarında, sert düşüş sonrası dalgalanma devam ediyor. Uzun süreden sonra Gram altın uzun 500 TL'nin altına gerilerken, bu sabah güne 496 TL seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise 809 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatları yükselir mi, uzmanlar ne diyor? Aşı haberi altını nasıl etkiledi? İşte Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 10 Kasım 2020…

Gram altın sabah saatlerinde 496 liradan, çeyrek altın 809 liradan, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan işlem görürken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise koronavirüs aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması ons altında sert satışlara neden olurken, ABD’de Joe Biden başkanlık yarışının kazananı olmasının ardından gün içerisinde Dolar çevresinde gözlenen satışlar ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Peki, Altın yükselir mi, uzmanlar ne diyor? Altın fiyatlarında 'aşı' haberinin etkisi ne oldu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 10 Kasım 2020!

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında seçim belirsizliği ve gerçekleşen FOMC toplantısı sonrası dolar çevresindeki zayıf seyir ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam veri seti yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı.’’ İfadeleri kullanıldı.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1860 ve 1852 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1898 ve 1905 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Gedik Forex tarafından hazırlanan raporda, "Biden'ın etkisi piyasalarda olumlu algılanırken, altın açısından olumsuz oldu. ‘’ denilerek, bunun yanına, Pfizer ve BionTech, potansiyel aşının virüse karşı %90'dan fazla etkili olduğunu belirtti.

Aşı konusu oldukça hassas ve bu haberde salgının kontrol altına alınabileceğine dair beklentileri güçlendirince altında satışlar daha da derinleşti.

Piyasada dinamikler sürekli değişiyor. Seçimi atlattık ancak virüs devam ediyor bu durumda piyasaları endişelendiriyor. Dolayısıyla aşı konusuna dair umut verici açıklamalar piyasalara nefes aldırırken, altına olan talebinde zayıflamasına neden oluyor.

Altın dün 1850$ seviyesine doğru hızlı düşüşün ardından buradan aldığı destekle şu sıralarda yukarı yönde hareket ediyor. Altın için 1890$ - 1899$ - 1905$ dirençler, 1873$ - 1865$ -1859$ destekler olarak karşımıza çıkıyor."

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada da, "Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar oldukça yoğun bir gün geçirdi diyebiliriz. Hafta sonu Amerika’da Joe Biden’ın zaferini ilan etmesi ile birlikte küresel bazda iyimserlik bir miktar arttı ve yeni haftada artan bu iyimserlik ile birlikte risk iştahı yükseldi. Yükselen risk iştahı fiyatları baskıladı. Fiyatlar dalgalı bir şekilde seyrederken piyasalara düşen aşı haberleri ile birlikte sert hareketlilikler gerçekleşti. Gelen haber akışlarına göre Pfizer’in yaptığı koronavirüs aşısının son çalışmalarında virüse karşı yüzde 90 etkili olduğu belirtildi. Bu iyimser haber akışı risk iştahını daha da artırdı ve güvenli limanlara olan talebi oldukça düşürdü. Güvenli limanlardan kaçışlar ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. " ifadelerine yer verildi.

10 KASIM 2020 ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 804,90 TL alış 816,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN

Yarım altın 1.609,50 TL alış 1.633,40 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN

Tam altın 3.219,00 TL alış 3.254,50 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 3.306,00 TL alış 3.340,20 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI

22 ayar bileziğin gram fiyatı 448,32 TL alış 465,65 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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