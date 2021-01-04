Gram altından büyük sıçrama!

Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.060 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.931 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.