Corona virüs ile ilgili endişeler hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarında yükselişe neden oldu. Altının ons fiyatı 2,075 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altın fiyatlarında rekor artıştan sonra bir düşüş yaşandı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki değişimi merak ediyor. Peki, Altın neden düştü? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatları...
7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
472,86 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 472,98 liradan, 3 bin 232 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 281 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 228 liradan alınan tam altın 3 bin 425 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.567 liradan alınan yarım altın 1.629 liradan ve 786 liradan alınan çeyrek altın 837 liradan satılıyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN