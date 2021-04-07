Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 7 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından merak ediliyor. Küresel gelişmelerden etkilenen altın, dalgalı bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı 455 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını 3.017 liradan satılıyor. Peki, 7 Nisan 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Dolar TL kurundaki gerilemeye rağmen uluslararası altın fiyatlarındaki yükseliş gram altını 455 L seviyesinin üzerinde tutuyor. Gram altın yeni işlem gününde yataya yakın bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı 455 liradan işlem görüyor. Peki, Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı? 7 Nisan 2021 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Ons Altın, geçtiğimiz hafta paket beklentisiyle beraber yukarı yönlü hareket ederken Dolar endeksinde görülen yükseliş altında baskı oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: 7 NİSAN ALTIN FİYATLARI!

2021 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 454,91

Satış: 455,08

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 727,24 TL'den Satış: 743,87 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cumhuriyet altını alış: 3.017,00

Cumhuriyet altını satış: 3.063,00

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 1.449,93

Yarım altın satış: 1.487,74

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.999,85

Tam altın satış: 3.075,56