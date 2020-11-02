Gram altın ne kadar? (2 Kasım güncel anlık altın fiyatları)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3. Çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını ise 3.400 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 2 Kasım güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlar ne kadar? Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın en büyük akaryakıt tüketicilerinde Covid-19 vakalarında hızlı artışa bağlı olarak uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, doların güç kazanmasıyla geçen haftanın son işlem gününde gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 507,9 liradan işlem görüyor.

2 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 509,73 TL

Gram altın satış fiyatı: 509,83 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 814,91 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 833,51 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 1.624,73 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.667,02 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış fiyatı: 3.361,51 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.446,19 TL

BİLEZİK 22 AYAR

Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 464,73 TL

Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 465,16 TL