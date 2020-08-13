Gram altın kaç TL? Gram altın yeni güne değer kazancıyla başladı! Güncel altın fiyatları 2020 bugün çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti. Güncel altın fiyatları 2020 bugün çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:455,78 TRY
Satış Fiyatı:459,13 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:740,60 TRY
Satış Fiyatı:757,60 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.476,70 TRY
Satış Fiyatı:1.515,10 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.953,40 TRY
Satış Fiyatı:3.007,30 TRY