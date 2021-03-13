Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? 13 Mart altın fiyatları...

Altın son günlerde hareketli bir seyir izliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan kapattı. En düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı. Peki, 13 Mart altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

Altın yatırımı yapan vatandaşlar altındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesi, 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatını 1,700 dolar sınırına kadar düşürdü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü. İşte 13 Mart altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 13 MART 2021 ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 419 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 684 liradan alınırken 695 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 725 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 775 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

13 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1.366 liradan alış, 1.387 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 415,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 674,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 415,70 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 415 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 69.36 dolar,



- Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 65.50 dolar,



- altın yüzde 1.27 düşüşle 1,701.77 dolar,



- gümüş yüzde 2.64 düşüşle 25.45 dolar,



- bakır yüzde 2.60 artışla 9,125.00 dolar,



- platin yüzde 1.60 düşüşle 1,180.63 dolar,



- paladyum yüzde 0.51 artışla 2,362.53 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 415 lira, çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2,750 liradan satıldı.

ALB Forex araştırma ekibi tarafından oluşturulan tarımsal emtia bülteninide, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA), Çin'in 2020-21 döneminde 24 milyon ton mısır ithal ettiğini ve bu rakamın 2019-20 yılındaki 7.0 milyon tonun çok üzerinde olduğunu açıkladığına işaret edilerek, şöyle denildi:



"USDA, Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, Çin'in 2020 / 21'deki buğday ithalatının bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak 10.5 milyon tona yükseleceğini tahmin ediyor.



"En büyük üretici Brezilya'da soğuk hava tahminlerinin ardından gelecek mahsulle ilgili endişeler nedeniyle bu yıl kahve fiyatları toparlanıyor. Robusta kahvesi, bir ayın en düşük seviyesi olan ton başına 1,335 dolara ulaştıktan sonra, yüzde 1.0 düşüşle 1,347 dolara düştü.

"Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi pazarı, Ocak ve Şubat aylarında 13.41 milyon ton yağlı tohum getirerek, bir önceki yıldaki 13.51 milyon tondan yüzde 0.8 düştü.



"Buğdayda, 640/660 bölgesinde sıkışma aşağı yönlü kırıldı. Soya fasulyesi fiyatı, 4 saatlik grafikte takoz formasyonu görüntüsü çiziyor.



"Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test ettikten sonra kırmıştı. Bugün pozitif seyreden fiyat, trendin üzerine geçmiş durumda. Bültenimizi yazdığımız sırada hafif sert satışa maruz kalan fiyat için trend üzerindeki fiyatlamalarda 16.40 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyordu.



"Kahve, 127.10 seviyesinden gelen güçlü alımların ardından 131.70 ara direnç seviyesinin üzerine geçiş sağladı."

ANLIK ALTIN FİYATLARI