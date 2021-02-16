Gram altın geriledi! Son 7 ayın en düşük seviyesinde!

Koronavirüs aşılama çalışmalarındaki olumlu seyir ve koronavirüs vaka sayılarındaki gerileme sonrasında piyasalarda iyimser hava devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak yönünü yeniden yukarı çeviren gram altın yeni haftaya ons fiyatındaki yatay seyir ve Dolar TL kurundaki geri çekilmenin ekseninde yatay başlamıştı. Altın dün sert düşüşle günü kapatarak son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Artan aşı iyimserliğine rağmen teşvik paketi ve enflasyonun artacağına dair beklentilerle altın fiyatları bugün yatay bir seyirle güne başladı. Peki, Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç lira? Altın fiyatları ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 16 Şubat altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 406,64 TL alış 406,73 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 653,72 TL alış 668,73 TL satış fiyatından işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.303,36 TL alış 1.337,46 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.696,60 TL alış 2.764,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İŞTE ALTIN YORUMLARI
Emre Çayırlı - ALB Menkul Araştırma Müdürü
Ons altın fiyatı 2021 başından bu yana yüzde 7 ‘e yakın değer kaybetti. ABD tahvil faiz getirilerinin artması ons altının cazibesini azaltıyor. ABD’de yürürlüğe geçmesi öngörülen mali teşvik paketine ilişkin beklentiler ise, ons altın fiyatına destek olmaya devam ediyor.
ABD’de uygulanan para politikasının seyrini gösterecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve ons altın fiyatında hareketlilik yaratabilir. Güvercin tonda mesajların ağırlıkta olması, ons altını 1800 dolar ile 1900 dolar aralığında kalmasına destek olabilir. Bu hafta için 1840- 1845 dolar aralığı oldukça önemli olacak, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlanması halinde ons altın fiyatının yeniden 1875 dolara yaklaştığı görülebilir.