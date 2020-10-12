Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek Altın kaç lira? 12 Ekim canlı altın fiyatları...

Yeni haftanın ilk işlem gününde altında dalgalı seyir devam ediyor. Geçen hafta dolardaki zayıf seyirden destek bulan altın fiyatları yükselişe geçmişti ve gram altın fiyatları 487 TL'yi görmüştü. Altın fiyatlarında yükseliş haftanın ilk işlem gününde devam ediyor. Peki, Altında son durum ne? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek Altın kaç lira? 1 gram altın kaç TL oldu? 12 Ekim Çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
Güvenli liman altında yukarı yönlü yükseliş ivmesi devam ediyor. Geçen hafta dolardaki zayıf seyirden destek bulan altın fiyatları yükselişe geçmişti ve gram altın fiyatları 487 TL'yi görmüştü. Bugün veri yoğun bir gün bizleri beklemiyor. Piyasalar küresel bazda yaşanacak gelişmeleri yakından takip edecek. Altın, Dolar’daki zayıflıktan destek almayı sürdürebilir. Geçtiğimiz hafta dolardaki zayıf seyirden destek bulan altın fiyatlarında kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmiş ve altın geçtiğimiz haftayı kazanç ile kapatmıştı.
ALTINDA SON DURUM NE?
Altın fiyatlarında yukarı doğru yükseliş ivmesi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın 489 liraya, çeyrek altın 801 liraya, Cumhuriyet altını da 3,187 liraya yükseldi. Altında son durum yatırımcı tarafından takip ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı: 489,35 TL
Gram altın satış fiyatı: 489,46 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:778, 73 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:796, 23 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı: 1.552, 60 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.592, 46 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı: 3.212, 28 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.292,06 TL