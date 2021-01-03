Gram altın büyük kazandırdı!

Altının gram fiyatı, 2020'de yüzde 56,4 artarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. 2020'de 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı.

Yatırımcıları geçen yıl altına yönlendiren bir başka faktör, küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri oldu. Böylece altın, getiri arayışında öne çıkan yatırım araçlarından biri haline geldi.

Analistler, geçen yıl merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi, risk iştahındaki bozulmalar ve Kovid-19'a ilişkin endişelerin sürmesinin altının ons fiyatını yukarı yönde desteklediğini, yıl içinde dolar /TL'deki yükselişlerin de altının gram fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu söyledi.

?ONS ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ NE?

Geçen yıl 2.075,11 dolarla tarihi zirvesini gören altının onsu ise 2020'yi yüzde 25,2 artışla 1.900,83 dolardan tamamlayarak 10 yılın en yüksek kazancını gerçekleştirdi. Altının onsu, 2010 yılında yüzde 29,6 değer kazanmıştı.

Merkez bankalarının faiz indirimleri ve bol likidite, geçen yıl altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Analistler, 2020 yılında küresel ekonomideki belirsizliklerin de altının ons fiyatını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Covid-19 nedeniyle yıl sonuna doğru kısıtlamaların tekrar artması risk algısını yükseltirken, ABD Merkez Bankası 'nın (Fed) aralık ayında faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın, risklere vurgu yaparak mali yardımların önemine dikkati çekmesi altının ons fiyatını destekledi.

Analistler, İngiltere 'de Covid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının da altının ons fiyatının yükselmesine sebep olduğunu aktardı.

GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ 2021'DE DE DALGALI OLARAK DEVAM EDEBİLİR

Analistlere göre, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda altının değer kazanmasının altının gram fiyatına bu yıl dalgalı seyirde yükseliş trendinde yansıyacak. AA Finans Analisti Memiş, "Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Memiş, Covid-19 salgını nedeniyle merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin 107 seviyesinden 89'a gerilemesinin, 2020'de yatırımcıların Altın Bazlı Yatırım Fonları (ETF) alımlarının hızlanmasına yol açtığını, doların zayıf seyri ve bol likiditenin özellikle emtia talebini artıran nedenler olduğunu aktardı.

Yılın ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edebileceğini belirten Memiş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü vaka sayılarının artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs salgını, ABD hükümetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapmasının da altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek faktörler olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı altının ons fiyatında tekrar 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz."