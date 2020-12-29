Sosyal medya fenomeni Grace Victory, ilk bebeğine hamile olduğu dönemde koronavirüse yakalandı. Durumu giderek kötüleşen Victory, bebeğini erken dünyaya getirmek zorunda kaldı. Ancak bu sırada durumu giderek kötüleşti.

Grace Victory doğumdan sonra komaya girdi.Youtube'da paylaştığı videolarla adını duyuran Grace Victory, anne olmanın mutluluğunu bile yaşayamadan koronavirüs yüzünden komaya girdi.

HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

30 yaşındaki Grace Victory'nin trajedisi iki hafta önce başladı. İlk bebeğine hamile olan sosyal medya fenomeni, koronavirüse yakalandı.Doğum yapmak için iki ay zamanı olan Grace Victory, başlarda hafif semptomlar gösteriyordu. Fakat sonra durumu giderek kötüleşmeye başladı.

Bunun üzerine doktorlar, önümüzdeki yılın şubat ayında doğması beklenen bebeği erken dünyaya getirmeye karar önerdi. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.Nefes almayla ilgili sorunlar yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni, kısa süre sonra daha da kötüleşti.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Yoğun bakıma alınan Grace Victory, şu anda uyutuluyor. Durumu ise ciddiyetini koruyor.Grace Victory, paylaştığı yeme bozuklukları ve ruh sağlığıyla ilgili videolarıyla adını duyurdu.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Ailesi tarafından Grace Victory'nin Instagram sayfasında yapılan paylaşımda sosyal medya fenomeninin son durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada başlarda semptomları hafif olan Victory'nin durumunun giderek kötüleştiği belirtildi.Yoğun bakımda olan Victory'nin bebeğinin sağlıklı olduğu vurgulandı. Ailesi, genç kadının sevenlerinden dua istedi. Grace Victory, bir süredir Lee adlı erkek arkadaşıyla birlikteydi.