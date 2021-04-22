Gözüne damla yerine yapıştırıcı sıktı!

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kadın, gözüne yanlışlıkla göz damlası yerine tırnak yapıştırıcısı sürünce kör olmanın eşiğinden döndü.

15 Nisan'da yaşanan olayda Yacedrah Williams, gece saat 01.00 civarında gözündeki lensleri çıkarmak için uyku sersemi bir halde çantasında göz damlasını bulmaya çalıştı.

Fakat bu sırada farkında olmadan benzer şekle ve boyuta sahip takma tırnak yapıştırıcısını aldı.

Yapıştırıcıyı gözüne sürdükten sonra şişenin renginin farklı olduğunu gören Williams, "Silmeye çalıştım ama gözüm kapalı şekilde yapışık kaldı" dedi.

Yapıştırıcıyı çıkaramayan Williams, eşi Derrick Williams'ı uyandırarak yardım istedi.

Derrick acili ararken Williams bol suyla gözünü yıkayarak yapıştırıcıyı temizlemeye çalıştı. Williams'ın epey panik yaptığını belirten Derrick, eşini sağlık ekipleri gelene kadar sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının gözündeki yapıştırıcı ve lens doktorlar tarafından çıkarıldı.

Williams'ın tedavisiyle ilgilenen doktor George Williams, kadının gözüne su tutmasının akıllıca bir hareket olduğunu ve böyle acil durumlarda ilk yapılması gereken şeyin gözü yıkamak olduğunu belirtti.