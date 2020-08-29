Göztepe Menemen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe Menemen hazırlık maçı nereden izlenecek?Göztepe ve Menemenspor, Zafer Cup'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig ekibi Göztepe ve TFF 1. Lig ekibi Menemenspor hazırlık maçına çıkıyor. Göztepe Menemen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe Menemen hazırlık maçı nereden izlenecek?

Süper Lig ekibi Göztepe ve TFF 1. Lig ekibi Menemenspor hazırlık maçında bir araya geliyor. 2019 sezonunu 11. sırada bitiren Göztepe 42 puana sahip. Yeni transferlerin ve mevcut kadronun gözlemlendiği hazırlık maçları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Göztepe - Menemenspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

GÖZTEPE - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zafer stadında oynanacak hazırlık maçı 29 Ağustos (bugün) saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmaya seyirci ise alınmayacak. Maç televizyonda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip etmek mümkün.