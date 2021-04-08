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Gözler ÖSYM’deydi! 18 Nisan’da yapılacak YDS 1 sınav giriş belgeleri yayımlandı…

08 Nisan 2021 Perşembe - 14:11 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 14:11

ÖSYM Başkanlığı, YDS/1 sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.


YDS 1 sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT!

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

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ÖSYM YDS YDS/1 sınav giriş belgesi
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