Gözler Merkez Bankası'nda! Altın, dolar...

Piyasalar faiz kararı için beklemeye geçti. Merkez Bankası’nın mevcut riskler karşısında atacağı adım merakla bekleniyor. Piyasaların beklediği gibi sade ve net bir karar alınırsa dalgalanmaların önüne geçilir, döviz hesaplarında çözülme başlar.

Piyasalar bu hafta, kur faiz ve borsa denkleminden çıkarak olağan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kilitlendi. Kurlarda yaşanan yukarı hareket sonrasında TCMB’nin faiz kararında değişme olup olmayacağı tartışılırken ana beklenti likidite adımları ile fonlama maliyetinin yükselmesi yönünde. Ancak bu durumun kurun hareketinin önüne geçmesi beklenmiyor. Yüzde 8.25 olan politika faizinin önden yüklemeli olarak artırımını bekleyenler de hiç azınlıkta değil. Beklentiler 175 baz puana kadar çıkıyor.

Dövize yönelimin ana nedenlerinden birisi yatırımcıların reel olarak getiri elde edememeleri. Bunun sağlanması döviz mevduatlarında çözülmeleri getirebilir. TCMB’nin attığı likidite adımları yatırımcıların mevcut pozisyonlarını bozmalarında ikna edici olmayabilir. Bu nedenle TCMB’nin faiz adımı çok daha etkili olacaktır. Öte yandan yapılacak açıklamalarda da önümüzdeki döneme ilişkin verilecek mesajlar izlenecek.

Temkinli hareket

Piyasalarda fiyat hareketliliği faiz toplantısı öncesinde beklemeye geçti. PPK kararı sonrasında hem kur tarafında hem de borsa tarafında hareketlenmeler gözlemleyebiliriz. Jeopolitik riskler ise tırmanıyor. Küresel olarak Kovid-19 vaka sayılarında artış var. 2019’un Aralık ayından bu yana gündemde olan ancak mart ayından itibaren ekonomileri sarsma noktasına getiren Kovid-19’da yeni dalga endişesi gerilimi yüksekte tutuyor. Temkinli hareket etmekte fayda var.

TCMB, politika faizini artırmak yerine likidite adımları, koridor ve yan enstrümanlarla hareket edince bu durumun yatırımcılar tarafından anlaşılması zorlaşıyor. Böyle bir durumda TL’nin kırılganlığı artıyor. Merkez Bankası’nın daha sade adımlarla faiz kararı alması hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Dolar küresel piyasalarda zayıf

Dolar önde gelen para birimlerinin oluşturduğu sepet karşısında gerilemeye devam ediyor. Öyle ki son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi Mayıs 2018’den bu yana ilk kez 92.47 seviyesini gördü.

Morgan Stanley, düşük faiz ortamının da etkisiyle doların cazip hale geldiğini savunuyor. Dolar kuru, aşırı basılan paralar ve teşviklerle genişleyen piyasalarda kısa sürede güçlenmek için zayıf kalabilir.

Altın ve gümüşün seyri

Geçtiğimiz hafta başı haberleri ile sert bir gerileme yaşayan altın ve gümüşte toparlanma olduğunu görüyoruz. Altının onsunda 2.100 ve 2.200 seviyeleri güçlü dirençler olarak göze çarpıyor. Gümüş ise 27.61 dolar seviyesinde. 29-30 seviyeleri güçlü direnç. Direnç seviyelerine yaklaşıldıkça satışlar artabilir.

Borsada durum

Yurtdışı piyasalarda borsalar rekor kırarken yurt içerisinde BIST 100 Endeksi 1.104 seviyesinde. Endekste 1.120’nin aşılması halinde 1.140’a doğru kısa vadede yükseliş gözlenecektir. (Milliyet)