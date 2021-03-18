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Gözler Merkez Bankası'na çevrildi! Bugün açıklayacak

18 Mart 2021 Perşembe - 7:09 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 7:12

Yabancı ekonomistler ve stratejistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini bekliyor.


Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB’ın Başkanı Naci Ağbal’ın son ifadelerinin TCMB’nin gerekeni yapmak için hazır olduğu şeklinde yorumlanması gerektiğini belirterek, Merkez Bankası’nın büyük olasılıkla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18’e çıkarabileceğini beklentisini paylaştı.
 
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB’nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.
 
TCMB’nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.
 
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

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