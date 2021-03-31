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Gözler bu listeye çevrildi! 20 ilde alarm verildi, artış şok etti...
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 20-26 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. İşte bazı illerdeki son durum...
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını duyurdu.