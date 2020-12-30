Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarında! Zam oranları belli olacak, beklenti...

Tüm Türkiye merakla bekliyor. 4 Ocak'ta belli olacak. Memur ve emekliler özellikle maaşlara yapılacak zam oranın netleşmesi için bu günü bekliyor. Aralık enflasyon rakamları nasıl olacak? Ekonomistler beklentilerini açıkladı.

Milyonlarca emekli ve memur u yakından ilgilendiren 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Gözler 13 milyon emekliyi ve 3 milyon memuru doğrudan ilgilendiren memur ve emekli zam oranlarına çevrildi. Yeni yılın ilk 6 ayı içerisinde ne kadarlık bir zam alacağını merak eden emekli vatandaşlar ve memurlar aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistler öngörülerini paylaştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.