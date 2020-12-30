30 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.473 0.89 EURO 9,0250 -0.37
USD 7,3540 -0.57 ALTIN 443,790 -0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gözler aralık ayı enflasyon rakamlarında! Zam oranları belli olacak, beklenti...

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 15:08

Tüm Türkiye merakla bekliyor. 4 Ocak'ta belli olacak. Memur ve emekliler özellikle maaşlara yapılacak zam oranın netleşmesi için bu günü bekliyor. Aralık enflasyon rakamları nasıl olacak? Ekonomistler beklentilerini açıkladı.


Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Gözler 13 milyon emekliyi ve 3 milyon memuru doğrudan ilgilendiren memur ve emekli  zam oranlarına çevrildi. Yeni yılın ilk 6 ayı içerisinde ne kadarlık bir zam alacağını merak eden emekli vatandaşlar ve memurlar aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistler öngörülerini paylaştı. 
 
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan  ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02  artmasını bekliyor. 
 
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık  ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla  sonuçlandı.
 
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin  ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için  enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer  aldı.
 
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına  (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e  çıkacağı hesaplanıyor.
 
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış  göstermişti.
 

ETİKETLER

enflasyon zam aralık enflasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.