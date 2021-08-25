Gözle görülmeyen gizli tehlike! Uyumadan önce bunlara dikkat!

Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik cihazların yaydığı ve gözle görülmediği için çok da önemsenmeyen gizli tehlike olduğunu söyleyen Tıbbi Radyofizik Uzmanı Ali Hikmet Eriş, radyasyondan korunmanın yollarını anlattı.

İnsanlık tarihi boyunca teknolojinin en hızlı ilerlediği ve aynı zamanda hayatımızı en çok kolaylaştırdığı çağda yaşıyoruz. Teknolojinin yararlarının yanısıra sağlığa olan zararları da hep tartışılmakta. Akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik cihazların yaydığı ve gözle görülmediği için çok da önemsenmeyen gizli bir tehlike hepimizi tehdit ediyor. İnsan sağlığına zararları bilimsel araştırmalarla kanıtlanan elektromanyetik radyasyondan korunmanın yollarını Tıbbi Radyofizik Uzmanı Ali Hikmet Eriş anlattı.

FARKINDA OLMADAN MARUZ KALIYORUZ

Teknoloji çağında başta cep telefonu olmak üzere günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok elektronik cihazla bütünleşik bir yaşam sürdürüyoruz. Pandemi döneminde eğitimin de online olması özellikle gençlerde ve çocuklarda tablet ve cep telefonu kullanımını artırdı. Sıklıkla kullanılan bu cihazlar başta radyasyon olmak üzere, fark edilmeyen ancak sağlığa zararlı olabilecek çeşitli etkilere sebep olabiliyor. Ayrıca gelişen teknolojilerle birlikte evlerimizdeki birçok elektronik cihazın kablosuz ağlara bağlı oluşu bu cihazların sürekli açık tutulmasına sebep oluyor.

KULLANILMAYAN CİHAZ KAPATILMALI

Evimizin içindeki elektromanyetik radyasyondan korunmanın en temel yollarından biri kullanmadığımız cihazların kapalı tutulmasıdır. Standby konumunda kalan cihaz elektromanyetik radyasyon yaymaya devam eder. Bu yüzden kullanılmayan elektrikli aletlerin açma kapama tuşundan tamamen kapalı hale getirilmesi ve mümkünse fişinin de prizden çıkarılması gerekmektedir.

KABLOSUZ AĞLAR GECE YATARKEN KAPATILMALI

Farklı araştırmalara göre 'Wi-Fi' olarak bilinen kablosuz ağlar düşük seviyede de olsa radyasyon yaymaktadır. Ancak bu düşük düzey zararlı etkiye uzun süre düzenli olarak maruz kaldığımız gözardı edilmemelidir. Günümüz yaşam şarlarından internet vazgeçilmez bir unsur olduğu için en azından interneti kullanmadığımız gece uykusu saatlerinde modemi kapatmak zararları azaltıcı bir çözüm olacaktır. İnsan vücudunun en savunmasız olduğu gece uykusu sırasında maruz kalınan radyasyonun olumsuz etkileri belki de uzun yıllar sonra yapılacak araştırmalarda daha net ortaya çıkacak.

GECE TELEFON VE TABLETLER UZAKTA BIRAKILMALI

Gece uykusu sırasında cep telefonu ve tabletlerin yayacağı elektromanyetik radyasyondan korunmanın başlıca yolu bu cihazları odanın dışında bırakmaktır. Ancak zorunlu hallerde aynı odada tutulması durumunda vücuttan en az 1 metre uzakta bulunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca yatağın başucunda, duvarda ve yakın çevresinde elektromanyetik alan olmaması sağlıklı bir uyku için önemlidir. Odada televizyon ve bilgisayar tarzı elektronik cihazlar gece uykuya geçmeden önce mutlaka kapatılmalı ve fişleri prizden çekilmelidir.

TELEFON VE TABLETLERE KORUMA KALKANI KULLANILMALI