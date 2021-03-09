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Göz tansiyonunda erken tanı körlüğü engelliyor

AA |  09 Mart 2021 Salı - 17:28 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 17:28

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen ve sinsi seyreden glokomun, geç tanı konulması halinde körlükle sonuçlanabildiği ancak tanı sonrası ilaç ya da cerrahi müdahale ile körlük riskinin engellenebildiği belirtildi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, glokomun göz sağlığı açısından ciddi bir sağlık sorunu olduğunu  söyledi.
 
Göz hekimleri tarafından "görmenin sinsi hırsızı" olarak adlandırılan  glokomun görme sinirinin liflerini yavaş yavaş azalttığını belirten Önol, bunun  kanser kadar sinsi bir hastalık olduğunu ve geç kalındığında üzücü sonuçlar  doğurduğunu ifade etti.
 
Önol, genellikle göz muayenelerinde tesadüfen teşhis edilen glokom  hastalığında erken tanının kişiyi kör olmaktan kurtardığına dikkati çekti. Bir  gecede bile körlüğe sebep olabilen glokomun çeşitli formlarının bulunduğunu  anlatan Önol, "Glokom, bazen farkına varmadan körlüğe sürükleyebiliyor." dedi.
 
Körlüğe sebep olan hastalıkların başında gelen glokomun, sinsi olduğu  kadar yaygın da görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Önol, sözlerine şöyle devam  etti:
 
"Özellikle de Türkiye'de en sık görülen açık açılı formu, hiçbir bulgu  vermeden gözü körlük noktasına kadar getirmektedir. Bugün dünyada 80-90 milyon  glokomlu olduğu bilinmektedir. Her glokomlu 'potansiyel görmez'dir. Tanı  konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya  ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün  tekrar görmesi mümkün olmuyor. Göz içinde yarattığı basınç sebebiyle kaybına yol  açtığı görme siniri liflerini eski haline döndürmek mümkün olmuyor. Biz glokom  uzmanlarınca, ameliyat ve ilaçlı tedavi yöntemleriyle kalan görme sinirleri  yaşatılmaya çalışılıyor."
 
 "Eğitim seviyesi düştükçe glokomun sebep olduğu körlük oranı da  artar"
 
Prof. Dr. Önol, genellikle 40-50 yaş üstünde görülen bu hastalığa  gençlerde ve bebeklerde de rastlanabildiğini söyledi.
 
Glokomun her gün, her saat görmeyi azalttığını anlatan Önol, şunları  kaydetti:
 
"Hasta bu süreçte herhangi bir ağrı, kızarıklık hissetmez. Görme  çevreden kapanarak ilerlediği için uzun süre görme azalması da olmaz. Bu  nedenlerle, glokom tanısı genellikle gözlük muayeneleri sırasında tesadüfen  konulmaktadır. Erken tanı konmuş olan şanslıdır ve kör olma riski yoktur. Bu  nedenle, genetik olarak geçebileceğini bilen entelektüel toplumlarda erken tanı  oranı daha yüksektir. Eğitim seviyesi düştükçe glokomun sebep olduğu körlük oranı  da artar."
 
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, erken tanı için yılda  bir kez göz hekimine muayene olmanın önem taşıdığını belirterek, "40 yaş üzerinde  yılda 1 kez yapılan göz muayeneleri ile bu hastalık artık sinsi olmaktan çıkar ve  'hırsız' yakalanmış olur." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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