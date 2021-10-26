Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, göz kapağı sorunları ve tedavisini sizler için anlattı.

Bazı insanlar yaşlanmanın sonucu olan sorunları düzeltmek için göz kapağı estetiği yaptırırken, bazılarında ise göz altı torbaları gibi kalıtsal özellikler onları daha genç yaşta tedavi aramaya iter.

Üst göz kapağı ve kaşlar

Üst göz kapağı rahatsızlığına kaşların sarkması eşlik ediyorsa alın (kaş) kaldırma işlemi önerilebilir. Üst göz kapağını düzeltmek için ameliyat gerekiyorsa, kesi üst göz kapağının doğal kıvrımı içinde gizlenir ve bu kesi ile fazla deri ve yağ alınır.

Kesi üst göz kapağının doğal konturunu takip ettiği için iyileştiğinde iyi bir şekilde kamufle edilecektir. Çoğu zaman, üst göz kapağı konturunu iyileştirmek için üst göz kapağından az miktarda yağ alınır veya yeniden konumlandırılır.

Kaz ayakları ve kırışıklar

Kaz ayaklarının yumuşatılması botoks ya da dolgu enjeksiyonu gibi ameliyatsız teknikleri de içerebilir. Gözün altındaki kemikli yörünge etrafındaki oyuklar, yağ grefti, dolgu enjeksiyonu veya orta yüz germe ile giderilebilir.

Alt göz kapağı ve göz altı torbaları

Yaşınız ve sahip olduğunuz yağ birikintilerinin boyutu, alt kapak cerrahisinde hangi yaklaşımın tercih edileceğini belirleyecektir.

İki yaklaşım vardır: Biri harici bir kesi kullanılan, diğeri ise alt göz kapağının içinden yapılandır. Alt kapak cerrahisinde kesi genellikle alt kirpiklerin altına gizlenir. Bu kesi ile fazla deri, kas ve yağ alınır. Şişkinliği veya torbaları iyileştirmek için yağ yeniden dağıtılabilir.

Siz ve estetik cerrahınız, fazla yağın alınması için en iyi yaklaşımın dışarıdan kesi gerektirmeyen bir teknik olduğuna karar verebilirsiniz. Bu işleme transkonjonktival alt blefaroplasti denir. Daha genç hastalar için iyi bir yaklaşım olsa da fazla deriyi almak için kullanılamaz, bu nedenle göz altındaki cildi sıkılaştırmak için bu yöntemle birlikte lazer kullanılabilir.

Kurtarma ve olası riskler

Yüksek tansiyon, tiroid sorunları veya diyabet, göz kapağı ameliyatı sırasında riskleri artırabilecek durumlardan bazılarıdır. Plastik cerrahınız alerjiniz olup olmadığını veya “kuru göz” veya başka bir göz probleminiz olup olmadığını soracaktır.

Ameliyattan sonra gözünüzde kuruluk veya tahriş hissi olabilir. Bu tedavi gerektirebilir. Ayrıca göz kapağı hissinde geçici bir azalma veya göz kapağı işlevinde geçici bozulma olasılığı da vardır. Bozulmuş kapak fonksiyonu ek cerrahi ile tedavi edilebilir.

Bazı durumlarda hafif şişlik birkaç hafta devam ederken, bazı kişilerde sadece yedi gün içinde şişliğin düzeldiği görülür.

Sizin durumunuza özel daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurmanız gerekir.