Göz kapağı estetik ameliyatlarıyla bakışlar da gençleşiyor

Göz kapağı ameliyatlarının (Blefaroplasti) dünyada en çok uygulanan estetik cerrahilerden biri olduğunu söyleyen Göz Hekimi Opr. Dr. Tolga Yüksel, “Blefaroplasti ameliyatı sarkmış, düşmüş göz kapaklarını düzeltip estetik bir görünüme kavuştururken, bakışları da gençleştirir” dedi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tolga Yüksel, “göz kapağı yaşlanması”nın nedenlerine dikkat çekti, “Blefaroplasti” denilen göz kapağı estetiği ameliyatları hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Yüksel, kadın erkek çok sayıda kişinin, göz ve çevresinin görünümünden rahatsızlık duyarak Blefaroplasti ameliyatları için göz hekimlerine başvurduğunu vurguladı.

Bu ameliyatlarla daha estetik bir görünüm kazandırılan göz kapağının daha fonksiyonel çalışmasının da sağlandığını kaydeden Opr. Dr. Yüksel, şunları söyledi: “Bu cerrahide göz kapağındaki fazla cildin yanı sıra gerekli olgularda orbita yağ dokusu veya orbikularis kasın bir kısmı çıkarılmaktadır. Blefaroplasti sıklıkla daha kozmetik amaçla uygulanmaktadır. Dünyada en çok uygulanan estetik cerrahilerinden biridir. Blefaroplasti sonrası hastalarda üst görme alanında açılma, kontrast duyarlılıkta artış, görme keskinliğinde artma ve astigmatta da düzelme olabilir. Hastaların ameliyat öncesi iyi muayene edilmesi, beklentilerinin iyi sorgulanması, iyi bir cerrahi teknik kullanılması ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında hastalara bilgi verilmesi blefaroplastide başarılı olmak için uyulması gereken en önemli kurallardır.”

Öte yandan, göz kapağı estetiğinin daha çok 35 yaşın üzerindeki kişiler tarafından yaptırıldığını ifade eden Opr. Dr. Yüksel, “Çünkü göz kapaklarında yaşlanma belirtileri sıklıkla bu yaşlardan sonra görülmeye başlıyor. Fakat doğuştan göz kapağında olan bir problem için, yani medikal olarak ihtiyacı olan herkes her yaşta bu ameliyatı yaptırabilir. Blefaroplasti ameliyatı sarkmış, düşmüş göz kapaklarını düzeltip estetik bir görünüme kavuştururken, bakışları da gençleştirir” diye konuştu.