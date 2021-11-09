Göz kapağı estetiği ile torbalanmalar ortadan kaldırılıyor

Göz Doktoru Op. Dr. Şenay Aşık, "Görme alanımızın açılması için yapılan göz kapağı estetiği ile hem kaş düşüklüğü hem de üst ve alt göz kapağında torbalanmaları ortadan kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

Göz Doktoru Op. Dr. Şenay Aşık, göz kapağı estetiğine ilişkin bilgi verdi.

Aşık, bazı durumlarda, deri kıvrımının kirpiklerin üzerine sarkarak görmenin de önüne geçebildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Daha genç görünmenin sırrı yüzümüzün odak noktası gözlerimizi saran üst ve alt göz kapaklarında gizli. Estetik cerrahi ile genç görünüme ulaşmak mümkün. Ayrıca estetik kaygıların yanı sıra üst göz kapaklarında fazladan bir deri kıvrımı kirpiklerin üzerine sarkarak görmenin de önüne geçebilir. Görme alanımızın açılması için yapılan göz kapağı estetiği ile hem kaş düşüklüğü hem de üst ve alt göz kapağında torbalanmaları ortadan kaldırarak aynı anda badem göz yapısına da sahip olabilirsiniz."

Genellikle 35 yaş sonrası yapılması uygun görülen göz kapağı ameliyatı öncesi tüm işlemlerin kişiye özel yapılması gerektiğini vurgulayan Aşık, şunları kaydetti;

"Üst ve alt göz kapaklarının doğal şeklini koruyarak, tüm göz kapak sorunları ortadan kaldırmak ve daha genç görünmek için göz kapağı ameliyatı gerçekleştiriliyor. Göz kapaklarındaki fazla cilt, yağ ve zamanın ilerlemesiyle azalan elastikiyet, üst ve alt göz kapaklarında fazla derinin birikmesine neden olarak daha yorgun ve yaşlı görünmemize yol açar. Yine göz küresini göz yuvasında destekleyen yağ yastıkçıklarını yerinde tutan ince zar zayıflayarak yağın fıtık gibi göz kapaklarının içine girmesine izin verir bu da üst ve alt göz kapağında torbalanmalara neden olur. Bu cerrahide kapaklardaki fazla deri kıvrımı çıkarılır ve fıtıklaşan yağ torbaları küçültülür ya da tekrar yerine yerleştirilerek göz kürelerinin genç görünümü geri kazandırılır."

Aşkın, ailede sarkık göz kapakları veya düşük göz kapakları olması durumunda, 35 yaşını beklemeden hekimin onayına göre ameliyatın daha erken yaptırılabileceğini ifade ederek, "Göz kapağı ameliyatı görünümünüzü iyileştirebilir ve kendinize olan güveninizi artırmanıza yardımcı olabilir." dedi.

Farklı cinsiyet ve etnik kökene sahip hastalar için cerrahi teknikte belirgin farklılıklar mevcuttur. Yani tek bir cerrahi teknik tüm hastalar için uygun değildir. Bu yüzden ideal görünümünüzü sağlamak için ameliyat olmaya karar vermeden önce göz hekiminiz tarafından detaylı göz muayeneniz yapılarak göz kapaklarındaki sorunlar ele alınıp kişisel olarak değerlendirilmelidir.