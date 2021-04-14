Göz kapağı düşüklüğü hakkında bilinmesi gerekenler

Blefaroplasti, bir göz kapağının yeniden yapılandırılması veya cerrahi olarak onarılmasıdır. Üst veya alt göz kapaklarının veya her ikisinin görünümünü iyileştirmek için yapılır.

Normal olgunlaşma sürecinde göz kapağı dokusu gerilir ve destekleyici kaslar zayıflar. Yavaş yavaş, kafatasındaki göz küresini yastıklayan yağ katmanları kayabilir ve bu da yağ birikintilerinin göz kapaklarının hem altında hem de üstünde birikmesine neden olabilir. Bunun sonucunda oluşan kaş ve üst göz kapakları ve göz altı torbalarının sarkması hem kadınlarda hem de erkeklerde sarkık ve yaşlanmış bir görünüm oluşturabilir. Deri sarkması da periferik görüşü azaltabilir. Blefaroplasti, bu göz kapağı problemlerinin bir kısmını hafifletebilir. Fazla deri ve yağın giderilmesi sarkmayı azaltabilir.

Blefaroplasti sizin için uygun mu?

İdeal bir aday olarak değerlendirilmek için genel sağlık durumunuzun iyi olması ve prosedür için gerçekçi beklentilere sahip olmanız gerekir. Ayrıca göz enfeksiyonu veya hastalığı, kaş sarkması, kuru göz sendromu, tiroid problemleri veya Grave hastalığı gibi ciddi bir enfeksiyon veya hastalık olmamalıdır.

Blefaroplasti öncesi cerrahınız, göz kapağı dokunuzun mevcut görünümünü değerlendirir. Alın ve kaş bölgenizdeki aşırı gevşemiş doku veya levator kaslarının (üst göz kapağı kasları) gerilmesi, üst göz kapaklarınızın sarkık görünümüne katkıda bulunuyor olabilir. Muayenenin ardından, temel sorunu ele alan ve istenilen genç görünümü sunmak için kişiye özel tasarlanan göz kapağı kaldırma tedavi planı oluşturulur.

İşlem nasıl uygulanır?

Uyguladığı tüm prosedürlerde olduğu gibi, doktorunuz sizin ihtiyaçlarınıza ve sağlığınıza uygun bir cerrahi plan geliştirecektir. İşlem, herhangi bir ağrıyı tamamen bloke edecek genel anestezi altında, ayakta tedavi bazında gerçekleştirilecektir.

Üst göz kapağı için yapılan cerrahi işlem nispeten basittir. Her bir gözün üstündeki kıvrımda ince bir kesi oluşturulur ve izlerin doğal konturlara iyice gizlenmesi sağlanır. Bu kesi sayesinde, göz kapaklarının sarkmasına neden olan fazla deri çıkarılır. Daha sonra altta yatan kasları sıkılaştırılır ve yeniden konumlandırılır ve aşırı şişkinliğe neden olan yağlar temizlenir. Daha sonra aşırı düzeltme yapmadan ve doğal olmayan bir görünüm oluşturmadan daha genç bir ifade elde etmek için özel bir özen göstererek cildi kaldırılır. İstenilen görünüm oluşturulduktan sonra, kesiler ince dikişlerle kapatılır.

Alt göz kapağı için uygulanan cerrahi işlem esas olarak hastalar yaşlandıkça bu bölgede birikme eğiliminde olan yağ birikintilerinin giderilmesine odaklanır. Alt kirpiklerde çok gizli bir kesi yapılır. Bu kesi sayesinde, aynı anda yağ dokusunu ve sarkan cilt temizlenerek daha pürüzsüz ve daha sıkı bir göz alanı ortaya çıkarılır. Göz çevresindeki gevşek kaslarda sorun varsa, o bölgedeki kaslar da yeniden konumlandırabilir ve sıkılaştırabilir.

Göz kapağına uygulanan işlem sonrası iyileşme nasıldır?

Prosedürden hemen sonra göz çevresinin ve kesilerin etrafındaki bölgenin kırmızı ve şiş olması beklenebilir. Ayrıca göz, ışığa duyarlılık ve bulanık görme gibi gözlerle ilgili problemler de fark edilebilir. Bu etkilerin yaygın ve kendiliğinden oldukça hızlı bir şekilde geçeceği unutmamalıdır.

İlk birkaç gün kesilere merhem sürülmesi gerekir. Soğuk kompresler şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir ve göz damlaları gözleri nemli tutabilir. İlk hafta, televizyon izlemek, lens takmak ve bilgisayar kullanmak gibi gözleri yoracak aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Hastaların çoğu göz kapağı kaldırma işleminden yaklaşık bir hafta sonra işine dönebilecek kadar iyi hisseder. Bununla birlikte, tamamen iyileşene kadar birkaç hafta daha geçmesi gerekebilir.

Eğilmekten, ağır kaldırmaktan, kuvvetli egzersiz yapmaktan ve ağlamaktan kaçınılmalıdır, çünkü bu aktiviteler gözlere kan akışını artırabilir ve iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir.