Göz çevresi morluk ve şişkinliklere PRP ve mezoterapi!

Uzun ve yoğun çalışma saatleri, stres, şehir hayatı ve uyku problemleri, kadınların olduğu gibi erkeklerin de göz çevresinde yorgun ve hassas görünüme neden oluyor. Göz çevresindeki morluk ve şişkinlikler kişinin yüz ifadesini olumsuz etkilerken, artık günümüzde çeşitli tedavilerle ortadan kaldırılabiliyor.

Dermatoloji uzmanı Dr. Seda Erdoğan, erkeklerin ciltlerinin kadınlara göre yağlanmaya daha meyilli olmasına karşın, göz çevrelerinde kuruluk, matlık ve koyu halkalar oluşabildiğini belirtti. Özellikle mevsim geçişlerinde ve cildin nemsiz kaldığı dönemlerde erkeklerin göz çevresinin daha cansız görünmeye meyilli olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, göz çevresindeki yorgun görünüm, ince kırışıklıklar ve torbalanmaların erkek cildini olduğundan daha yaşlı gösterdiğini söyledi.

Daha sağlıklı ve genç bakışlara sahip olmak için kişiye özel tedaviler olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, bu konuda tek bir tedavi olmadığını kaydetti. Göz çevresi cildinin her zaman hassas bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, “Göz altında morluk ve çökmeler varsa göz altı ışık dolgusu; kuruluk, morluk ve kızarıklık varsa mezoterapi, PRP tedavileri; elastikiyet kaybı yoğun ise de enerji bazlı hasarlayıcı tedaviler uygulanır" dedi. Bu tedavilerin kişiye ve problemin şiddetine göre kombine olarak kullanılabildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Erdoğan, kişiye özel bir tedavi planıyla yorgun göz çevresinden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU İLE GÖZ ALTI HALKA VE MORLUKLARINA ÇÖZÜM

Hyaluronik asit içeren dolguların göz çevresinde kaybolan hacmi geri kazandırdığını, göz çevresindeki kırışıklığı ve göz torbası görünümünü azaltarak göz çevresine canlı görünüm sağladığını kaydeden Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

“Bilinen ismi ile göz altı ışık dolgusu uygulamasıyla yanak ve göz altı arasındaki oluklar ve çöküklükler tedavi edilebilirken, göz altı morluklarında da belirgin bir azalma sağlanır. Işık dolgusu, içeriğindeki aminoasit, vitamin, antioksidanlar sayesinde kullanılan alana homojen bir şekilde yayılarak etkisini gösterir. Uygulama öncesinde bölgede krem anestezisi sağlanır. Ağrısız ve konforlu bir uygulamadır. Etkinlik, işlem sonrasında hemen görülebilir maksimum etkiye 10-14 gün sonra kavuşulur."

AYDINLIK BAKIŞLAR İÇİN PRP VE MEZOTERAPİ

Dr. Erdoğan, az su içmenin yanı sıra uykusuzluk ve aşırı ekran maruziyetinin de göz çevresi cildinde hyaluronik asit miktarının azalmasına yol açarak kuruluk ve morluk gelişimine neden olduğunu hatırlattı. Göz altı morlukları için PRP uygulamasının da sorunun giderilmesinde etkili olduğunu belirten Dr. Erdoğan, mezoterapinin ise amaca yönelik hazırlanan renk açıcı vitamin, aminoasit ve aydınlatıcı sıvıların cildin orta tabakasına çok ince iğnelerle gönderilmesi işlemi olduğunu söyledi. Bu uygulamalarla göz kapaklarında ve çevresinde cildin yenilenme sürecinin başladığını ifade eden Dr. Seda Erdoğan, “Hem PRP hem mezoterapi benzer mekanizmalarla göz altı morluk ve halkalarının aydınlanmasını sağlar, göz çevresininde hyalüronik asit içeriğini artırarak bölgeyi dolgunlaştırıp çizgileri azaltır. Böylelikle göz çevresinin daha genç görünmesine yardımcı olur. 10-14 günde bir yapılan uygulama ile 4-6 seans sonunda daha aydınlık bir göz çevresine ulaşılır" dedi.

ENERJİ BAZLI TEDAVİLERLE ELASTİKİYET KAYBI SİLİNİYOR

Göz çevresi cildinin yüzün diğer bölgelerine göre daha fazla hareket ettiğini ve zayıflamış kas dokularının daha erken kırışıklık ve sarkmaya neden olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, elastikiyet kaybı fazla olan göz çevresi tedavisinde sadece dolgu ve mezoterapi tedavilerinin yeterli olmayabileceğini sözlerine ekledi. Teknolojik tedavilerle gözlere zarar vermeden göz çevresi cildinde sıkılaşma elde etmenin mümkün olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, “Fotona SmoothEye lazerle göz çevresi gençleştirme tedavisinde, hedef doku Er-Yag lazer yardımı ile görünen bir hasar oluşturulmadan derinlemesine ısıtılır. Bu yenilikçi tedavi, ciltte zamanla deforme olmuş kolajeni ve fibroblast aktivitesini uyararak alt katmanlarından yüzeye doğru cildin yenilenmesini sağlar. Böylece kırışıklıkların ve cilt gevşekliğinin görünümünü en azaltıp daha sıkı, daha genç, bir cilt oluşturur elastikiyet kaybını düzeltir" şeklinde konuştu.

ALTIN İĞNELİ RADYOFREKANS GÖZ ÇEVRESİ İÇİN DE KULLANILIYOR

Tüm bu tedavilerden başka göz çevresinde, altın iğneli radyofrekans tedavisinin de rahatlıkla uygulanabilen başka bir enerji bazlı tedavi olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uygulama, problemli ciltte minik hasarlar oluşturarak cilt rejuvenasyonu başlatır ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybını azaltır, göz çevresini yeniler. Bir çeşit yoğunlaştırılmış ışık tedavisi olan Lumecca ışıltı lazeriyle morluk ve elastikiyet kaybı hedeflenir. Göz çevresinde yeni elastin ve kollajen lifler sentezlenir. Bu alanda melanin pigmentinin parçalanarak atılmasını cilt renginin açılmasını ve cilt kalitesinin artırılmasını sağlar.