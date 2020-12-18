Görüntüler infial yaratmıştı! Tahliye edildi

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları, evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Burhan Dalğali (48) tahliye edildi. Müşteki ile duruşmada dinlenen tanığın yalan beyanda bulunduğunu iddia eden Dalğali, "Bu insanlar bana kumpas kurdular, şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin, hem milletin gözünde irtibatımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 para almadım" dedi.