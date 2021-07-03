Görüntüler infial yaratmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama!

Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı. Açıkta satılan yiyeceklerin bulunduğu şarküteri dolabında çekilen görüntüler sonrası iş yeri sahibine Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'hijyen kurallarına aykırı hareket etmekten' 6 bin 77 lira para cezası kesildi. Fenomen 'Çok pişmanım...' derken iş yeri sahibi ise "Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti" diye dert yandı.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı’ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek ’Konya- Adana ’yı geçti’ notuyla ’bora_q1’ kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konya'daki tepki çeken görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 sayılı kanunun 29. maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41.maddesi birinci fıkrası (al bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL). Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. " denildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

İş yerine 6 bin 77 lira para cezasına kesilmesine neden olan İbrahim B. ise dolaptaki ürünlerin ambalajlı olduğunu ileri sürerek, "Çok pişmanın, böyle olacağını bilmiyordum. Girmemle çıkmam bir oldu. Cuma vakti olduğu için kimse de yoktu." dedi.

"FENOMENLİĞİ BİZİ PERİŞAN ETTİ"

İşletme sahibi Vedat Y. de şehir dışında olduğunu, öğle vakti çekilen görüntüleri akşam saatlerinde gördüğüne işaret ederek, "Dükkanın kapısı, kepengi yok. Çarşı içinde bir işletme. Burada çalışan da biri değil. Buralarda video çekip paylaşıyormuş. Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti." diye konuştu.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

02.07.2021 tarihinde akşam saatlerinde sosyal medyada gıda satış yerinde gıdaların da olduğu buzdolabına oturarak "Konya Adana.dan daha sıcak." söyleminde bulunan bir kişinin görüntülerinin yayınlanması üzerine, olay yeri tespiti yapılması adına söz konusu işletmeye gidildi. işletmenin bir gıda satış işletmesi olup Konya ili Karatay ilçesi Melike Hatun Çarşısı'nda bulunan "Yazıcıoğlu Gıda" adlı işletme olduğu tespit edilmiştir.

Çevreden edinilen bilgiye göre ihbara konu fiili gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi veya çalışanı olmadığı, işletme karşısındaki manav tezgahında çalışan bir şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı. 03.07.2021 tarihinde il Müdürlüğümüz ve Karatay ilçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince söz konusu işletmede resmi kontrol yapılmıştır.

ihbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 sayılı kanunun 29. maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41.maddesi birinci fıkrası (al bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL).

Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır.

Ayrıca olay esnasında soğutucu dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan ürünler yediemine alınarak satıştan alıkonulmuştur.

5996 sayılı Kanunun 40.maddesi 1.fıkra (a) bendine göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı konuyla ilgili olarak işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca Karatay ilçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince olayın gerçekleştiği Melike Hatun Çarşısı’ndaki diğer işletmelerde 5996 sayılı kanun kapsamında resmi kontrolleri yapılmıştır.