Görülmemiş iğrençlik! 16 yaşındaki genç kıza toplu istismar!

Times of Israel gazetesi, ülke genelinde şok dalgasına neden olan olayla ilgili tanık ifadelerine göre sarhoş olmuş bir kız çocuğunun saldırıya uğradığı otel odasında zanlıların sırayla tecavüzüne maruz kaldığını belirtti.

Saldırıya uğradığı kaydedilen mağdurun geçen hafta polise şikayette bulunmasının ardından 27 yaşındaki bir şüpheli çarşamba günü gözaltına alındı. Yine 27 yaşında başka bir zanlı da perşembe sabahı yakalanırken, polis yetkilileri daha fazla gözaltının beklendiğini ifade etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre güneydeki bir tatil beldesine bir arkadaşıyla birlikte giden kız çocuğu, orada arkadaşının tanıdığı başka kişilerle bir araya geldi.

Haaretz’e göre grupla birlikte içmeye giden kız çocuğu lavaboyu kullanmak için girdiği otel odasında saldırıya uğradı.

Olaya dair başka bir habere göreyse otel odasına götürüldüğü söylenen kız çocuğu burada sıraya girmiş erkelerin tecavüzüne uğrarken, bazı zanlılar bu olayı cep telefonuyla kaydetti. Yaşananları görüntülediği ileri sürülen bir zanlı, kız çocuğuyla “rızasıyla birlikte olduğunu” iddia etti.

Polis yetkilileri kız çocuğunun arkadaşının yardım için çabaladığını ancak bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Haberlere göre bu kişinin soruşturmayı yürüten yetkililere verdiği ifadede, arkadaşının alkol ün etkisi altında olduğu anlaşıldığında şüphelilerden birinin “sağlık çalışanı olduğunu ve yardım etmek istediğini” söylediğini aktardı. Kanal 13’e göre bu kişi, söz konusu zanlının, arkadaşının durumundan istifade edip kontrolünü kaybettiği sırada onunla birlikte olduğunu savundu.

NETANYAHU: TÜM İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ

Toplu tecavüz haberi, İsrail siyasi çevrelerinde de deprem etkisi yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu paylaştığı tweet’te “Bu şok edici bir olay. Söyleyecek başka kelime yok. Bu yalnızca bir kız çocuğuna karşı değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve her türlü kınamayı gerektiriyor. Sorumluları adalet önünde hesap vermeli” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Benny Gantz da Twitter paylaşımında “Anlamaya çalışıyorum ancak yapamıyorum: Kendinden geçmiş bir kız çocuğunun uzandığı otel odasının dışında sıraya girmiş onlarca kişiden oluşan kalabalıkta bekleyen bu adamlar neyi ispatlamaya çalışıyordu?” diye sordu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü kaydederek bu suça ya da benzerlerine katılmış kişilere mesaj yollayan Gantz, “Kanıtlamış olduğunuz tek şey, ruhunuzun ve ahlakınızın ne kadar bozuk olduğudur. Şikayetçi kişilere gelince de kalbim sizinle, yalnız değilsiniz demek istiyorum” dedi.

Yaşananların “akıl almaz” bir seviyede olduğunu vurgulayan muhalefet lideri Yair Lapid ise “Bu gruptaki adamların hiçbiri kız kardeşini, kızını ya da yakın arkadaşını aklına getirmedi mi? Bu adamların hiçbiri arkadaşlarına ‘Durun, ne halt ediyoruz?’ demedi mi?” diye sordu.

Olayla ilgili zanlıların fotoğraflarının yayımlanması çağrısı da yapan Lapid, “Utanın pislikler!” ifadesini kullandı.

Times of Israel gazetesi ayrıca, geçen yıl sonunda paylaşılan bir analize göre ülkede 10 tecavüz vakasından 9’unun savcılar tarafından herhangi bir ceza verilmeden kapandığını aktardı. (Independent Türkçe)