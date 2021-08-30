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Göreve başladı! Dünyaya korku salacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni’ne katıldı. Buradaki konuşmasında ağustosun Türk tarihinde aynı zamanda zaferler ayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Perşembe günü 950’nci sene-i devriyesini kutladığımız Malazgirt Zaferi’nden yarın (bugün) 99. yıldönümüne kavuşacağımız İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferi’ne kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Bugünkü programımızla tarihimizdeki bu zaferler halkasına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz” dedi.