Görevden alınan kaymakamların listesi var mı? 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı! Görevden alınan kaymakamlar kimlerdir?

İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında bazı kaymakamlar ve vali yardımcıları görevden alındı. Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları ile Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları ile birlikte Tunceli ve Erzincan'da iki kaymakam görevden alındı. Tunceli ve Karabük'te iki vali yardımcısı görevden alındı. İşte görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar hakkındaki detaylar…

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, FETÖ'nün "mülki idare mahrem imamları"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında deşifre edilen bazı vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar daha önce adli ile idari soruşturmalar kapsamında görevden alınmıştı. MİT ve emniyetin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda itirafçı olan mahrem imamların verdiği bilgiler doğrultusunda aktif görevde olan yeni isimlere de ulaşıldı. Belirlenen yeni isimler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı harekete geçti. FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı. Soruşturmada 120 mülki idare amirinin daha listede ismi bulunduğu kaydedildi. Görevden alınan kaymakamların listesi var mı? Görevden alınan kaymakamlar kimlerdir? İşte görevden alınan kaymakamlar ve vali yardımcıları…

470 İHRAÇ

15 Temmuz'dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'üne soruşturma açıldı. Bunlardan 470'i ihraç edildi, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırıldı. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilirken, 5 bin 642 kişi ise açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında bazı kaymakamlar görevden alındı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA 3 KAYMAKAM

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının yaklaşık 35 kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yaptığını belirtti. Bu kapsamda Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlar görevden alındı.

Memiş, "Bu idari bir tedbir, dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Özel bir çalışma. İstiyoruz ki hiç kimse bu tür işlere bulaşmasın." dedi.

Görevden uzaklaştırılan kaymakamlarla ilgili henüz gözaltı işlemi olmadığını belirten Vali Memiş, her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığını söyledi. Gözaltına alınan kaymakamların bazılarının kıdemli olduklarını ifade eden Memiş, "Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam, soruşturma devam ediyor. Neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz devlet olarak. Yani pes doğrusu" diye açıklamada bulundu.

ŞANLIURFA'DA İKİ KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın da açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

TUNCELİ VE KARABÜK VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Tunceli'de 1 vali yardımcısı ve 1 kaymakam ile Erzincan'da 1 kaymakam görevden alındı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı. Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

Erzincan'da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene'nin görevden alındığı belirtildi.



Büyükergene'nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Karabük'te Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.



Baran'ın yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.